İkinci el oto satıcılarına “Yeterlilik Belge Sınavı”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Satıcıları İçin Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) tarafından Antalya’da gerçekleştirileceğini bildirdi. Başkan Çetin, ATSO ile TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında ilk etapta tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge zorunluluğunun bulunduğu 35 meslekte sınavların ATSO ve TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Antalya’da gerçekleştirildiğini ve bu işbirliğinin “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu” olmak üzere iki yeni mesleğin de eklenerek, mesleki yeterlilik belgelendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

“Belgesi olmayan İkinci El Motorlu Kara Taşıtları alım satımı yapamayacak”

Başkan Davut Çetin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, 13 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yetki belgesi zorunluluğu dönemi başladığını ve 13 Ağustos 2019 tarihine kadar motorlu taşıtlar satışı yapan kurumların çalışanlarının söz konusu yetki belgesini almış olması gerektiğini bildirdi.

Mesleki yeterlilik belgelerinin asıl amacının, bu mesleği yapan kişilerin kayıt altına alınması ve sektörde daha nitelikli çalışanların standartları belli olan uygulamaları gerçekleştirmek olduğunu belirten Çetin, bu çalışmayla birlikte sektörün yasal altyapıya kavuşturulması, nitelikli insan kaynağının oluşturulması, haksız rekabetin ve kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesi ile beraber hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin de artırılmasının mümkün olacağını kaydetti.

Başkan Davut Çetin, İl Ticaret Müdürlüklerinin, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyeceğini; Noterlerin, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin “Alım-Satım İşlemlerini” kabul etmeyeceğini ve Belediyelerin de, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere “Ruhsat” vermeyeceğini bildirdi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Süreci

Başvuru süreci hakkında bilgi veren Başkan Çetin, “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” mesleklerinde belge almak için başvuru yapmak isteyen adayların www.atsomesem.org.tr adresinde yer alan başvuru sürecini takip ederek ilgili başvuru evraklarını ATSO MESEM’e elden teslim etmeleri gerektiğini, başvuruları uygun bulunan adaylarının sınav ücretlerini yatırdıktan sonra sınavlara girebileceğini ve adayların zaman kaybetmeden ATSOMESEM’e gelerek mesleki yeterlilik belgesi sınav başvurularını yapabileceğini belirtti.