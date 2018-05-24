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24 Mayıs 2018 11:21

İkram çeşmesinden şerbet dağıtıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her akşam ikram çeşmesinden vatandaşlara Ramazan şerbeti dağıtıyor.

İkram çeşmesinden şerbet dağıtıldı

24 Mayıs 2018 11:21


Kepez Belediyesi, Ramazan ayında soğukluğu ile içi ferahlatan, şifa kaynağı şerbeti ilçe sakinlerine ikram ediyor. Osmanlı döneminde su ve ilaç yerine kullanılan şerbet Kepez Belediyesi’nin ikram çeşmesinden akıyor. Kepezlilerin iftar sofralarından sonra yoğun ilgi gösterdiği ikram çeşmesinden akan şerbet, kırmızı rengi ve şekerli tadı ile özellikle çocuklar tarafından çok beğeniliyor.


Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede yapılan şerbet dağıtımlarına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katılıyor. Vatandaşlarla önce iftar sofralarında bir araya gelen Başkan Tütüncü, daha sonrada ikram çeşmelerinden akan şerbeti hemşehrilerine de kendi elleri ile ikram ediyor. 11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan ayını tebrik eden Başkan Tütüncü, Ramazan sonrası gelecek bayramın da sağlık ve afiyetle geçirilmesi dileklerinde bulundu.




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