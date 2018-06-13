Antalya, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine ev sahipliği yapacak. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Türkiye’nin istikrarı noktasında 24 Haziran seçimlerinin büyük öneme sahip olduğuna değinerek, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızı Antalya olarak bir kez daha coşkuyla karşılamaya hazırlanıyoruz. İstikrardan yana oy kullanacağına inandığımız Antalyalı hemşerilerimizi 16 Haziran saat 16.00’da Kepez Kapalı Spor Salonu yanında gerçekleşecek bu büyük buluşmaya ve coşkulu bayramlaşmamıza bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, tüm milletvekili adayları, il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile birlikte gece-gündüz demeden vatandaşlarla buluştuklarını söyleyen Taş, “Hemşerilerimize 24 Haziran seçimlerinin önemini, hedeflerimizi, büyük ve güçlü Türkiye için projelerimizi anlatıyoruz. ‘Vakit Antalya Vakti, Vakit Türkiye Vakti’ diyen, yüreği Antalya için, Türkiye için atan tüm hemşerilerimizi mitingimize katılarak, çifte bayram coşkusu yaşamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.