İl Sağlık Müdürü, “Antalya’da Kuduz ve Şarbon tehditi bulunmuyor”

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ise il genelinde Kuduz ve Şarbon tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde köpek tarafından ısırıldı ve hastaneye başvurdu. Köpek tarafından ısırılan adamda, kuduz belirtilerine rastlanılması üzerine ekipler köpeği inceleme altına aldı. Köpeğin öldüğü ve kuduz olduğu belirlenerek bölge karantina altına alındı. Konuyla ilgili Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür’den yazılı açıklama geldi.

İlde kuduz vakasının olmadığını belirten Dr. Hülür, “Ağustos ayı içinde Yenigün Mahallesinde yaşayan bir vatandaşımız köpek ısırması şikayeti ile bir kamu hastanemize başvurmuş, burada yapılan muayene sonucu kişiye, köpeğin aşısız olması nedeniyle kuduz şüphesi üzerine aynı gün 4 doz kuduz aşısına başlanmış ve Kuduz IgG uygulanmıştır. Yapılan araştırmada tespit edilen 2 temaslı kişi daha aşılanmıştır. Kişinin aşıları devam ederken köpeğin ölümü üzerine yapılan analizinde ’Kuduz Hastalığı pozitif’ şeklinde raporlandırılmıştır. Köpek ile teması olan diğer kişiler ve kuduz hastalığı pozitif çıkan köpeğin yavrularını muhafaza eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında görevli personellerin kuduz aşısı profilaksisi başlanmıştır. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından temaslı olan kişiler bilgilendirilmiştir” dedi.

“İlimizde şarbon vb. nedenlerle hayvan ölümü bulunmuyor”

Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşısı devam eden kişiler titizlikle takip edildiğini dile getiren Hülür, konuyla ilgili kendilerine düzenli olarak bilgi verildiğini kaydetti. Yenigün Mahallesi sakinleri kuduz hastalığı hakkında bilgilendirilerek, el broşürü dağıtıldığını belirten Dr. Hülür şöyle konuştu:

“Kuduz hastalığı pozitif çıkan köpeğin ısırdığı vatandaşımızda dahil olmak üzere hiç bir kuduz vakamız bulunmamaktadır. Konu Müdürlüğümüzce takip edilmekte ve her bir aşama titizlikle değerlendirilmektedir. İlimizde şarbon vb. nedenlerle hayvan ölümü bulunmuyor. Kurban bayramı sonrasında Antalya’da yaşayan vatandaşlarımızın ellerinde ve vücudunun belli bölgelerinde yaraların çıkması şikayeti ile sağlık kurumlarımıza başvurmuşlardır. Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne gelen olası Deri Şarbonu ihbarı neticesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Müdürlüğümüze bağlı birimlerle yapılan ortak çalışma neticesinde saha çalışmalarına başlanmıştır. İlgili kişiler ve teşhis koyan hekimlerle görüşülmüş, olası Deri Şarbonu şikayeti olan kişilerin tahlilleri HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. Aynı zamanda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hastalık şüphesi olan kişilerin kesmiş oldukları hayvanların etleri kontrol altına alınmış hayvanları satan besi hanelerde ve hayvanların kesim noktalarında inceleler başlatılmıştır. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şüpheli hayvanlardan alınan numunelerin ilk sonuçları negatif alınmıştır. Meslek hastalığı olarak bilinen Parapox virüslerin yol açtığı Orf Hastalığı yönünden çalışmalar yoğunlaştırılmıştır”

“Hiçbir ‘Şarbon’ vakası bulunmamaktadır”

İl genelinde Şarbon şüphesiyle hastanelere başvuran 14 kişinin de, Deri Şarbonu şüphesi nedeniyle tedbiren tedaviye alındığını söyleyen Hülür, bu vakalarda dahil yapılan laboratuvar testleri sonucunda hiç kimsede şarbona rastlanılmadığını vurguladı. Hülür, Dolayısıyla ilimizde hiçbir şarbon vakası bulunmamaktadır. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ilimiz genelinde hayvan ölümü de bulunmamaktadır” sözlerine ekledi.