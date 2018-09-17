İlk ders zilini Vali Karaloğlu çaldı

Antalya'da 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci törenle ders başı yaptı. Kepez Gülgün-Nihat Ömür İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, ilk ders zilini Vali Karaloğlu çaldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'de eğitimin kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki genç nüfusun tek başına bir anlam ifade etmediğini, bu nüfusun ancak eğitimle değerlendirilebileceğini aktaran Karaloğlu; “Ülkemizin çok genç ve dinamik bir nüfusu var. En büyük avantajımız genç nüfusumuz. Ama nüfusumuzu eğitebilirsek, çağın gereklerine göre bilgi ve teknikle donatabilirsek işte o zaman genç nüfus avantaj olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bütün kamu kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz hepimiz el birliğiyle Türkiye'de eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Öncelikle eğitimin fiziki altyapısını son 15 yılda önemli ölçüde düzelttik. Sınıflardaki mevcudu düşürdük. Bu sadece kamu bütçesiyle değil. Antalya'da olduğu gibi ülkemizin dört bir tarafında gönlü zengin hayırseverlerimizin katkılarıyla yeni derslikler, yeni okullar, yeni eğitim alanları oluşturuldu” diye konuştu.

En fazla hayırsever Antalya'da

Törende, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da konuşma yaptı. Türkiye'de hayırseverlerin en çok okul yaptırdığı ilin Antalya olduğunun altını çizen Köse, “Son 16 yılda 288 bin derslik yaptık ve her yıl eğitime en yüksek bütçeyi ayırıyoruz. Bu yıl da 92.5 milyar lirayla bütçeden en büyük payı yine eğitime ayırdık. Ama sadece eğitime kaynak aktarmak yetmez, bu öğrencilerimizin iyi eğitilmesi, iyi öğretilmesi ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesi önem arz eder" dedi.

“Öğrencilerin yüzde 97,7'si mutlu”

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da; Antalya'nın 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci, 31 bin 741 öğretmenle, devletin ücretsiz sağladığı 4 milyon kitapla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu aktardı. Öğrencilerin yüzde 97'sinin istedikleri okula başladığını dile getiren Arslan, “Bakanımızın Ekim ayında açıklayacağı 3 yıllık eğitim programı kapsamında; öğretmenlerimizin öncülüğünde öğrencilerimizin ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda, tüm birimlerimizle birlik ve uyum içerisinde çalışarak, ilimizde bir eğitim habitatı oluşturma gayreti içerisinde olacağız. Bu kapsamda Bu yıl LGS sonucunda ilimizde toplam 30.413 öğrencimiz tercih ettikleri ortaöğretim kurumlarımıza geçiş yapmış, böylece tercihte bulunan öğrencilerimizin yüzde 97,7 si istedikleri okullarda eğitime başlamışlardır. Sayın Valimizin önderliğinde Antalya ilinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik gelişimlerinin yanında, sosyal - kültürel ve sportif etkinliklerle, bilimsel projelerle kişisel gelişimlerini de desteklemekteyiz. Okullarımızın büyük bir çoğunluğunda kullanılan Akıllı Tahtalarımızdaki işletim sisteminin yerine yerli işletim sistemi PARDUS kullanımına geçilerek yine Türkiye genelinde bir ilke imza atmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Vali'den hayırseverlere plaket

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde, Vali Münir Karaloğlu, okulu yaptıran hayırsever çifte teşekkür etti. Karaloğlu, çifti plaketle ödüllendirdi. Bu okulların Türkiye'nin geleceğinin dâhilerini yetiştireceğini belirten Hayırsever Nihat Ömür, “Aydınlık geleceğimize vesile olacak bu eseri yaptırmaktan gurur duyuyorum. Eğitim demek memleketi sevmek demektir. Bugün açacağımız anaokulunun ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kepez Gülgün- Nihat Ömür İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene; Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Garnizon Komutanı Piy. Albay Tuncay Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, hayırsever çift Gülgün- Nihat Ömür ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.