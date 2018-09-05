İlk ziyaret Antalya’ya

AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu ve İlçe Başkanları ile il başkanlığında gerçekleşen toplantıya Teşkilat Genel Başkan yardımcıları Mustafa Köse, Abdulkadir Özel, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK üyesi Gökcen Özdoğan Enç, Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik yer aldı. İlk olarak İl Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Kandemir AK Parti gündeminin her zaman olduğu gibi milletin gündemi olacağını hatırlatarak “İl ve ilçelerde partimizin yöneticilerinin gündemi milletin gündemi olmaya devam edecek. Millet sokakta ne konuşuyorsa milletin partisi olarak onu gündemimize alıp çözümü konusunda hep birlikte fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz”dedi.

Yeni dönemde Marmara Bölgesi Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek MKYK üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Kandemir “Mustafa başkan artık yıllardır teşkilatımız içerisinde edindiği bilgi ve tecrübeyi sadece Antalya için değil aynı zaman da genel siyasetimize de taşıyacak önemli bir görevi üstlenmiştir. Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Türkiye’nin 25 Milyon nüfusa sahip, nüfus bakımından en büyük bölgesi olan Marmara bölgemizden sorumlu genel başkan yardımcımız olmuştur. Artık 25 Milyonun tercihlerine etki eden kararların alınmasında ana sorumlularından birisi olacaktır. Bu nedenle buradaki heyete daha fazla çalışma düşmektedir. Başta milletvekillerimizin, MKYK üyemiz Gökcen hanımın ve siz il yönetimimizin bu yükü kaldıracağından eminim. Akdeniz Bölgemizden sorumlu genel başkan yardımcımız Abdulkadir Özel’de yeni dönemde Antalya teşkilatımız ile çalışmalarını sürdürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

“Antalya örnek teşkilat geleneğine sahip”

Antalya’nın örnek bir teşkilat geleneğine sahip olduğunu da ilçe başkanları toplantısında değinen Kandemir “Antalya örnek teşkilatçılık geleneği ile Türkiye siyasetine önemli isimleri kazandırmış bir şehrimizdir. Bu tablo Antalya teşkilatımızın ne kadar köklü olduğunun bir göstergesidir. Başta ülkemizin en önemli bakanlıklarından birisi olan Dışişleri Bakanlığı görevini başarıyla sürdüren Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Antalya teşkilatımız önemli isimler yetiştirmeye devam ediyor. Bu durum sizler için son derece gurur verici bir tablodur. Antalya teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız, mahalle başkanlarımız ve yönetimleri teşkilatçılık anlamında son derece tecrübeye sahip olduğunu biliyoruz. Antalya kadrolarımızda yer alan herkesin teşkilat geleneğimizin tozunu yutarak bu gün bu kadrolarda ülkemiz, milletimiz için en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduğunu biliyoruz. Büyük AK Parti ailemize katılan yeni genç arkadaşlarımızla birlikte bu kutlu davayı sürdürmeye devam edeceğiz. Yaklaşan önümüzdeki yerel seçimlerde teşkilatımıza yine büyük bir iş düşmektedir. Tüm Antalya genelinde birlik ve beraberliğimizin verdiği güç ile yine önemli başarıları elde edeceğimize inancım tam”dedi.