İlkokul öğrencilerine diş sağlığı eğitimi

Döşemealtı Belediyesi halk sağlığı konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda diş sağlığı konusunda farkındalığı artırmak için Killik, Karaveliler, Karataş, Ekşili, Kovanlık, Dağbeli, Kömürcüler ve Yağca’daki ilkokullarda eğitim çalışması başlattı.

İlk eğitim Yağca Mahallesi Nursel Ayhan Kadam İlkokulu’nda Döşemealtı Belediyesi’nde görevli diş hekimi Şenel Günal İltaş tarafından gerçekleştirildi. İltaş, diş sağlığı ve diş fırçalama yöntemleri konusunda öğrencilere bilgiler verdi. İltaş, öğrencilerin sorularını da cevapladı. Eğitim sonunda öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtıldı.