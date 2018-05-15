İMEAK DTO Merkezinde Antalya ağırlığı

DTO Antalya, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Fethiye Şube başkanlarının dönüşümlü başkanlık yaptıkları gruba Ahmet Çetin başkan olarak seçildi. 14,31,38,39,45,46 ve 48 Nolu Meslek Komitesi Başkanlarının üyesi olduğu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran katılarak yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, “Yönetim Kurulu danışmanı olarak atanan Hüsnü Çöllü’nün çalışmalara Yönetim Kurulu adına katılarak tecrübesi ve birikimiyle sorunların ivedi çözümüne katkı sağlayacağını düşünüyor, başarılar diliyorum” dedi.

Bakan Aslan’da katıldı

İMEAK DTO Meclis Toplantısına Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve tüm Denizcilik Bürokratları da katılırken, toplantıda Deniz Turizmi sorunları konusunda Antalya DTO adına Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü bir sunum yaptı.

Konuşmalardan sonra Bakan Ahmet Arslan, yeni çalışma döneminde de her zaman olduğu gibi uyum ve iş birliği içerisinde çalışacaklarından hiçbir şüphesi olmadığı ifade ederek, yeni oluşan Meclise ve Yönetim Kuruluna başarılar diledi.