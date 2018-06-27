Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 18:16

İmecik Yayla Şenlikleri başlıyor

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde düzenlenen İmecik Yayla Şenlikleri Cuma günü başlıyor.

İmecik Yayla Şenlikleri başlıyor

27 Haziran 2018 18:16


Korkuteli ilçesi İmecik Mahallesi’nde her yıl Temmuz ayında geleneksel olarak gerçekleştirilen 15. Beydağları İmecik Yayla Şenliği Cuma günü başlıyor. 15’inci düzenlenecek olan Şenliklerde Saruhan Kardeşler, Neslihan Yılmaz, İlyas Manav, Samet Bozan ve Mustafa Yıldızdoğan sahne alacak.


Şenlik hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden İmecikliler Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Zeybek, Bu yıl görkemli bir şenlik yapacaklarını ifade ederek, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da misafirleri temsili olarak kurdukları kıl çadırlarda ağırlayacaklarını söyledi. Zeybek, “her yıl olduğu gibi Beydağları İmecik Yayla Şenlikleri bu yılda coşkulu geçecek. Bizlere en büyük desteği, çevre il ve ilçelerden gelen konuklarımızın vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yayla şenliğimize tüm konuklarımızı bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç