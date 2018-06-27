İmecik Yayla Şenlikleri başlıyor

Korkuteli ilçesi İmecik Mahallesi’nde her yıl Temmuz ayında geleneksel olarak gerçekleştirilen 15. Beydağları İmecik Yayla Şenliği Cuma günü başlıyor. 15’inci düzenlenecek olan Şenliklerde Saruhan Kardeşler, Neslihan Yılmaz, İlyas Manav, Samet Bozan ve Mustafa Yıldızdoğan sahne alacak.

Şenlik hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden İmecikliler Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Zeybek, Bu yıl görkemli bir şenlik yapacaklarını ifade ederek, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da misafirleri temsili olarak kurdukları kıl çadırlarda ağırlayacaklarını söyledi. Zeybek, “her yıl olduğu gibi Beydağları İmecik Yayla Şenlikleri bu yılda coşkulu geçecek. Bizlere en büyük desteği, çevre il ve ilçelerden gelen konuklarımızın vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yayla şenliğimize tüm konuklarımızı bekliyoruz” dedi.