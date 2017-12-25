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25 Aralık 2017 17:25

İmecikliler Derneği’nde bayrak değişimi

İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği, 7’inci Olağan Genel Kurulun’da Hüseyin Zeybek başkanlığa seçildi.

İmecikliler Derneği’nde bayrak değişimi

25 Aralık 2017 17:25


İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği, 7’inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Antalya Şoförler odası düğün salonunda gerçekleşen genel kurulda 445 üye oy kullandı. Genel Kurulda mevcut Başkan Abdullah Taş ile Hüseyin Zeybek başkanlık için yarıştı.


Faaliyet raporunu okuyan mevcut Dernek Başkanı Abdullah Taş, “15 yıl önce kurulan derneğimiz, İmecik köyümüze ve yaylamızda yapılan etkinliklerde üzerine düşeni yaparak, üstlendiği misyona uygun olarak bugüne gelmiştir. Antalya ve Korkuteli’nde çok önemli bir konumda yeri olan İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.


Genel Kurulda konuşmaların ardından seçimlere geçildi.


445 üyenin oy kullandığı seçimde 228 oy alan Hüseyin Zeybek başkanlığa seçildi.


İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğinin yeni başkanı Hüseyin Zeybek, Derneğin kurucuları başta olmak üzere derneğin bu günlere gelmesinde emeği geçen Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.




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