İmecikliler’den Vali Karaloğlu’na teşekkür

Korkuteli İmecikliler Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Abdurrahman Yılmaz ve Şenlik ağası Hamdi Sarıca, Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

1 Temmuz 2018 tarihinde İmecik Beydağlarında gerçekleşen 15’inci İmecik Beydağları yayla şenliği programına katılan Vali Karaloğlu’na teşekkür eden Dernek Başkan Hüseyin Zeybek, “teşrifleri ile onur duyduğumuz valimiz bizleri sevindirmiştir. Her yıl düzenli olarak yaptığımız ve bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonumuzda amacımız temsil ettiğimiz toplumumuzun ve bölgemizin birlik ve beraberliğidir. Biz dernekler toplumları ayrıştırma değil birleştirme ve kaynaştırma rolü üstlenmiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda da bölgemizde üzerimize düşen sorumluluğu her daim yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Valimize ve teşrif eden tüm yetkililerimiz ile halkımıza teşekkürü borç biliriz” dedi.

Ziyarette Dernek Başkanı Hüseyin Zeybek, Şenlik Ağası Hamdi Sarıca ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Abdurrahman Yılmaz’a nezaketlerinden dolayı teşekkür eden Vali Münir Karaloğlu, sosyal ve kültürel anlamda birçok etkinlik düzenleyerek vatandaşlarımızı güzel organizasyonlarda bir araya getiren İmecikliler Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Zeybek ve yönetimine Şenlik Ağası Hamdi Sarıca’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na teşekkür plaketi takdim eden dernek Başkanı Hüseyin zeybek ve Şenlik Ağası Hamdi Sarıca, daha sonra çeşitli konularda sohbetlerde ve fikir alış verişinde bulundular.