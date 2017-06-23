İmitasyon ürün denetiminde ortalık karıştı

Mağdur edildiklerini öne süren yaklaşık 100 kişilik esnaf turizm yolunu çöp konteyneri ve bariyerlerle kapatınca polis, TOMA ve biber gazı ile müdahale etti.

Aksu ilçesi Kundu turizm bölgesinde bazı ünlü aksesuar ve giyim markalarının avukatları, sabah saatlerinde imitasyon (taklit) ürünlerin satışının yapıldığı dükkanlara polis nezaretinde girmek istedi. Esnaf, mağazalara imitasyon ürün olup olmadığına dair kontrol amaçlı girmeye çalışan avukatlara izin vermeyince gerginlik yaşandı. Avukatların işlem yapmaya devam etmesi üzerine yaklaşık 100 kişilik esnaf grubu bölgede tek yol olan turizm yolunu araç trafiğine kapattı.

İşe geç kalınca yürüyerek gittiler

İş yerlerine haksız yere işlem yapıldığını iddia eden esnaf Kundu turizm yolunun her iki şeridini de çöp konteyneri ve çeşitli bariyerlerle kapatarak araç geçişine izin vermedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen esnaf yolu trafiğe açmadı. Bir süre Kundu gidiş istikametine yürüyen esnaf, daha sonra diğer şeritten geriye döndü. Turist getirip götüren ulaşım esnafı ise klaksonlarla esnafa tepki gösterdi. Mesailerine geç kalan turizm işçileri ise otellerine yürüyerek gitti.

Tazyikli su ve biber gazlı müdahale

Olayın ardından polis gruba müdahale etti. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çöp konteynerlerini kenara çekti. Tekrar eylemi başlattıkları noktaya dönen grup, işlem yapan ekibe tepki göstermeye devam etmesi üzerine polis, bu defa tazyikli su ile gruba müdahale etti. TOMA’ya taş ve plastik maddeler atan grup iki TOMA’nın tazyikli suyuyla dağıtıldı. Direnen ve polise mukavemet gösteren kişiler ise biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Çevik kuvvetten kaçan esnaf dükkanlar arasında kayboldu. Çıkan gerginlikte 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.