İMO’dan Kentsel Dönüşüm Çalıştayı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İMO Antalya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’nın açılış oturumuna katıldı. Uysal, Türkiye’de kentlerin son 50 yıl içinde, nüfus artışına da paralel olarak çok önemli bir değişim yaşadığını belirterek “Artık geldiğimiz aşamada Türkiye’de kentlerin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor” dedi.

Kent severlik üzerine kurgulanan bir dönüşümün aynı zamanda ‘kent’ ve ‘kentlilik’ bilincinin ortaya çıkması için de fırsat olduğunu dile getiren Ümit Uysal, “Bunun gerçekleştirilebilir olması için bir takım yasal ve kurumsal tedbirlerin de acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Öncelikli olarak, ilçe belediyelerinin karar alma gücü arttırılmalı. İlçe belediyelerinin her kararını Büyükşehir Belediyesi’ne onaylatma zorunluluğu, ilgili bakanlıklarının tek başlarına karar alabilir olmaları kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinde ilçe belediyelerinin eli kolunu bağlıyor.”

Dönüşümü sabote ediyor

Bununla birlikte, tüm paydaşların içinde yer aldığı ortak istişare mekanizmasının olmamasının da eksiklik olarak ifade eden Başkan Uysal, ilgili mevzuatın da kentsel dönüşümü imkansız kılacak yapıda olduğunu da söyledi. Başkan Uysal, “Bir tek binanın ruhsat alabilirliği kentsel dönüşümü sabote eden, kentsel dönüşümü daha başlamadan bitirecek bir şey” dedi.

Bunun ivedilikle çözülmesi, idareleri senkronize edecek karar aygıtının oluşturulmasının gerektiğinin altını çizen Ümit Uysal, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de rahatsızlıklarını ifade etmişken mutabakat sağlamak kolay. Bunu konuşup yeni kentler tanzim etmemiz gerekiyor.”

Bir tek başvuru yok

Muratpaşa Belediyesi olarak kentsel dönüşümü ada bazında desteklerini kaydeden Başkan Uysal, ada bazlı dönüşüm taleplerinde yasadan kaynaklı yüzde 30’a kadar olan ilave inşaat hakkını kullandırma kararı aldıklarını söyledi. Bunu, Büyükşehir Belediyesi’yle de görüştükten sonra kamuoyuna açıkladıklarını da belirten Başkan Uysal, “Bir Allah’ın kulu gelip başvurdu mu? Hayır” dedi.