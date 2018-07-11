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11 Temmuz 2018 15:23

İngiliz kadın turist intihar etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz kadın turist, kaldığı otelin 4’üncü katından atlayarak intihar etti.

İngiliz kadın turist intihar etti

11 Temmuz 2018 15:23


Olay, gece saat 03.30 sıralarında Alanya Payallar Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, erkek arkadaşıyla tatile gelen İngiliz kadın turist Seannen Mccullough (39), bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki odasının penceresinden atlayarak intihar etti. Olayı gören otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Mccullough’un cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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