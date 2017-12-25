İnşaat Müteahhitleri 2018 yılından umutlu

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörüyüz. 2018 yılında düşük değerli Türk Lirası’nın Türkiye’deki gayrimenkulleri yabancı yatırımcılar için daha da cazip hale getireceğini düşünüyoruz” dedi.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, konut arzında yaşanan yükseliş karşısında talebin daha düşük olması ve yükselen kredi faizleri nedeniyle satışların 2017 yılının yılın son çeyreğinde biraz durduğunu ancak, sektöre yabancı ilgisi inşaat sektörünün büyümesinde önemli bir itici güç olduğunu söyledi. Karataş, “Türkiye büyüme potansiyeli ile ekonomiye katkı sağlayan inşaat ve gayrimenkul sektörü ekonominin kalbi olmaya devam edecek. Sektörümüz ülke ekonomi çarkının önemli dişlerinden birisidir. Kendine bağlı birçok alt sektörü beslemesi ve yaratılan istihdamdaki payı göz ardı edilemez” dedi.

Karataş, “İnşaat sektöründeki büyümenin hızla devam etmesi sektörün gelecekte artan potansiyelinin en önemli göstergesi. Ancak karşılaşılabilecek riskler hesap edilmeli. Yükselen enflasyon ve döviz kurlarına bağlı olarak inşaat maliyetlerinin artması, kredi faiz oranlarının yüksekliği, konut stoğundaki artış gelecek dönemde sektörümüzü zorlayacak en önemli konular arasında yer alacak. Tüm bunlara karşılık sektörümüz desteklenmeli göz ardı edilmemeli” diye konuştu.

Vergi indirimleri konusu

Karataş, “2017 yılında vadeli ve uzun süreli konut satışları, KDV ve faiz oranlarında yapılan indirimler sektörün hareketliliğini sağladığını gördük. Hükümet tarafından uygulanan bazı vergi kalemlerinde ki indirimler ve elbette ki faiz indirimlerinin son bulması konut satışlarında düşüş yaşattığı dikkat çeken en önemli unsur oldu. Sektörümüz için 2017 yılının tüm inişli çıkışlı gelişmelere rağmen olumlu ve verimli geçtiğini söylemiş olursak yanılmış olmayız” dedi.

2017’den daha iyi geçecek

2018 yılının 2017 yılından daha iyi geçeceğini öngördüklerini belirten Deniz Karataş, “Yatırımların ve inşaatların hız kesmeden devam etmesi için ekonomik ve siyasi istikrara ihtiyaç var. 2018 yılından umutluyuz. Yatırımların ve istihdamın artması için sektörümüzün desteklenmesi kaçınılmazdır. KDV’de ve faiz oranlarında sağlanan indirimlerin devam ettiğini görmek bu yükselişin anahtarı olacaktır. Kendine bağlı 300 alt sektörü besleyen inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip. Sektör her geçen yıl artan bir grafikle büyüyor. 2018 de de kentsel dönüşüm çalışmalarının çok geç olmadan hızlandırmak ve hayata geçirmek gerekiyor.”

Komutanlıklara yazışmaya son

Güvenlik bölgesinin tespiti işlemlerinin yabancılara satışları kolaylaştırdığını kaydeden Karataş, “Bundan böyle, askeri güvenlik bölgesi kuşağında kalan taşınmazların belirlenmesiyle birlikte Antalya da tapu işlemleri sırasında komutanlıklar ile yazışma yapılmadan işlem yapılabilecek. Bu uygulama ile satış süresi kısalacak ve işlemler daha hızlı yapılacak” dedi.