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18 Eylül 2017 12:44

İnşaat sektörüne destek bu ayın sonunda bitiyor

İnşaat Mühendisi, Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, gayrimenkul sektöründe 2016 yılında başlayan devlet desteklerinin bu ay sonunda sona ereceğini ve bu durumun inşaat sektörünü zora sokacağını ileri sürdü.

İnşaat sektörüne destek bu ayın sonunda bitiyor

18 Eylül 2017 12:44


Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, 2016 yılında başlayan gayrimenkul sektörü destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Devlet desteğinin eylül ayı sonunda sona ereceğini hatırlatan Karataş, “2016 yılında başlayan ve inşaat sektörüne ivme kazandıran devlet destekleri eylül ayında sona erecek. Desteklerin kesilmesinin sektörü olumsuz etkileyebileceği gerçeği ile karşı karşıyayız. KDV indirimleri, konut kredi faizlerinin yüzde 1’e çekilmesi, harçlardaki indirimler, sektörde yaşanan olumsuz etkilerin azalmasını ve sektörün yeniden canlanmasını sağlamıştı. 15 gün sonra sona erecek KDV indirimi uygulamasının, konut sektöründeki stokların önemli ölçüde erimesinde etkili olduğunu gördük. Tapu harçlarındaki indirimlerin de gayrimenkul sektöründe canlılık sağladığı, tüketicilerin satın almalarında, KDV indirimi ile birlikte fiyatlarda yüzde 9-10 arasında gerileme yaratmıştı. Aynı dönemde sektör tarafından uygulanan fiyat indirimi ve ödeme kolaylıklarını kapsayan kampanyaların etkisinin ise artık en aza indiği gözlemlendi” dedi.



KDV ve harçlardaki indirimler


Sektör olarak KDV ve harçlardaki indirimlerin sürmesini isteyen ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, “indirimlere ilave olarak ofisler ve perakende binaları gibi ticari alanlarda uygulanan KDV oranının da yüzde 8’e indirilmesi ve inşaatlardaki arsalar üzerinde yer alan yüzde 18 KDV’nin de yüzde 1’e indirilmesi gibi taleplerimiz bulunuyor. İnşaat sektörü istihdamının mayıs-eylül aylarında en yüksek seviyelerine çıktığını gözlemledik. 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle, inşaat sektöründe istihdam 2 milyon 146 bin kişi ile yine en yüksek seviyelerinden birine çıktı ve geçen yılın mayıs ayı istihdamının üzerinde gerçekleşti. İnşaat sektöründe mayıs ayındaki istihdam seviyesi inşaat faaliyetlerinin de yüksek gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. Konut satışlarında temmuz ayında, yılın en yüksek aylık artışı gerçekleşerek, geçen yılın aynı ayına göre konut satışları, yüzde 42,4 artışla 115 bin 869 adet oldu. Sektörümüzün geleceği için destekler belirleyici olacağından, bu desteklerin sürmesi yönünde talep ve beklentilerimiz olduğunu ve var olan indirimlerin devamlılığının gerekliliğini istiyoruz” ifadelerini kullandı.




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