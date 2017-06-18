İnşaat temeline uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Sugözü Mahallesi’ndeki çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gazipaşa yönüne giden Coşkun Ç. (36), otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü frene basmasına rağmen araç kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki kaldırıma, daha sonra da şantiye girişindeki demir korkulukları kırarak betonların arasından 15 metrelik yapımı devam etmekte olan Alanya Adliyesi ek hizmet binası temeline uçtu. Kazada ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yardıma koşan adliye polisi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaya götürdü. Tedavi altına alınan Coşkun Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada hurdaya dönen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.