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İnşaatta çalışan işçiler 4. kattan aşağı düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen iş kazası sonucu 1 işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen iş kazası sonucu 1 işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Beyobası Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bir inşaatın 4. katına sıva malzemeleri taşıyan Davut Balcı (44) ve Yüksel Gökmen (47) balkon duvarının yıkılmasıyla aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından özel araç ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüksel Gökmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralı Davut Balcı'nın ise tedavisi devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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