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İnşaattan kalıp çalan 4 kişi tutuklandı

Antalya’nın Manavgat İlçesinde inşaattan kalıp çalarken polis tarafından suçüstü yakalanan 2’si kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat İlçesinde inşaattan kalıp çalarken polis tarafından suçüstü yakalanan 2'si kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Sanayi Mahallesi'nde Mustafa Özden'e ait inşaattan kalıp ve iskele demiri çalan 2'si kadın 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan S.Y., İ.A., H.A. ve 18 yaşından küçük M.O. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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