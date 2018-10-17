INTERFRESH Fuarı açıldı

Antalya Expo Center'de 23 ülkeden 500'den fazla alım heyetinin yer aldığı, 5 ülkenin Ankara Büyükelçisinin katıldığı INTERFRESH Fuarı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile diğer konuklar tarafından açılışı yapıldı.

AntExpo A.Ş Yönetici Ortağı Uğur Fora açılışta, bu fuarı ilk kez gerçekleştirdiklerini ve sürekli hale getireceklerini söyledi. Ülke ekonomisinin zor bir süreçten geçtiği bir dönemde INTERFRESH Fuarı'nın ihracatçılar için fırsat oluşturacağını ifade eden Fora, ''Türkiye'nin en büyük yaş meyve sebze fuarını tarım ve turizm sektörünün başkenti Antalya'da düzenliyoruz. Antalya hem lojistik hem de ulaşım kolaylığı açısından Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri ile Avrupa ülkelerine uçakla 3 veya 4 saatlik mesafede yer alıyor. 23 ülkeden alım heyetleri ihracatçılarımızla, üreticilerimizle ve sektörüm tüm paydaşlarıyla buluşacak, ürünlerini tanıtacak. İhracatçılarımız, 110 milyar dolarlık Dünya yaş meyve sebze pazarından daha fazla pay alabilecek ve krizi fırsata çevirebilecek'' dedi.

Üreticilere enerji desteği

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın hem turizm hem de tarımın başkenti olduğunu anımsatarak yaş meyve ve sebze sektörünün lokomotifinin de Antalya olduğuna dikkat çekti.

Belediye olarak güneş enerji santralleri kurup üreticiye enerjiyi ücretsiz verdiklerini vurgulayan Türel, ''Antalya ihracatla birlikte fuarcılıkta da marka kent haline geldi. Antalya fuarcılıkta da yeni ufuklar açıyor'' dedi.

Tarım sektörünün tüm dünyada stratejik sektör olduğunu anlatan Türel, ''Küresel ısınmayla birlikte dünya da gıda sorunu da önemli yer alıyor. Gıda ve tarım sektörü dünya liderlerinin de gündemini oluşturuyor. Bu nedenle üretime ve ihracata daha fazla ağırlık vermeliyiz. Konya kadar yüzölçümü olan Hollanda tarım ürünleri ihracatında dünya sıralamasında ilk 3 içinde yer alıyor. Biz bu konuda eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Bize de bu konuda önemli görevler düşüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım sektörüne destek veriyoruz. Üreticilerimize enerji ücretsiz veriyoruz'' diye konuştu.

Karaloğlu: “Antalya örtüaltı meyve sebze üretiminde Türkiye'nin lideri”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Antalya'nın örtüaltı meyve sebze üretiminde Türkiye'nin lideri Dünyada da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Örtüaltı portakal, muz, nar ve tropikal meyve üretimlerinde çok ciddi artışlar olduğunu belirten Vali Karaloğlu, ''Tarımsal üretimde ve ihracatta lojistik çok önemlidir. Lojistik yoksa yaş meyve sebze ticareti geliştirme şansınız yoktur. Çünkü ürün kaybınız çok olur. Soğuk zincir, paketleme ve lojistik çok önemli. BAİB ile THY Kargo arasındaki sözleşmeyi çok önemsiyorum. Bölgemizdeki yaş meyve sebze ve kesme çiçek ihracatı hava kargo ile hedef pazarlara daha sağlıklı ve kısa sürede ulaşacak. Antalyalı ihracatçılar günün koşullarına göre yüzde 50 daha ucuza ürünlerini taşıyabilecek. Ürünlerimizi hedef pazarlara daha hızlı ulaştırmak zorundayız. Antalya olarak halen Ortadoğu ve Arap ülkelerine yeteri kadar ihracat yapılamamasını kabul etmiyoruz. Yaş meyve sebze ihracat pazarını çeşitlendirmeyi önemli görüyorum'' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve fuara katılan ülkelerin büyükelçileriyle birlikte açılış kurdelesini kestiler, daha sonra da fuar alanındaki stantları gezdiler.

500'den fazla alım heyeti fuara katılacak

Hem üretim hem de ihracatı artırmak, dünyada tarım sektöründe gelişen teknolojileri, üretim biçimlerini, yeni ürünleri sektörün tüm paydaşlarına gösterecek INTERFRESH Fuarı'na, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Letonya, Ukrayna, Moldova, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Yemen, Libya ve Cezayir'den 500'ün üzerinde alım heyeti katılıyor.

20 Ekim tarihine kadar açık kalacak INTERFRESH Fuarı'na sektöründe tanınmış 100'e yakın marka ve firma katılıyor.