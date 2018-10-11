İnterfresh, Türkiye'nin ihracatı artırma projesi

Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı (İNTERFRESH) Türkiye'nin İhracatı Artırma Projesi olmayı hedefliyor.

AntExpo A.Ş Yönetici Ortağı Uğur Fora, Ege ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vural Güleç, Basınçlı Sulama Sanayiciler Derneği BASUSAD) Başkanı Hayati Keçeli, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Genel Sekreteri Duygu Özkartal, Soğutma, Taşıma ve Muhafaza Bilimleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin Özyürek, 17-20 Ekim 2018 tarihlerinde ANFAŞ Expo Center'de düzenlenecek INTERFRESH Fuarı ve sektör hakkında bildi verdi.

Uğur Fora, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nın (İNTERFRESH) sadece ticari bir fuar olmadığını belirterek, ''İnterfresh artık Türkiye'nin İhracatı Artırma Projesidir. Biz İnterfresh Fuarı ile Türkiye'nin ihracatını artırmada bir başarı hikayesi yapmak istiyoruz'' dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik saldırılar karşısında ihracatla Türkiye'ye döviz akışı sağlamak istediklerini belirten Fora, ''İnterfresh, yaş meyve sebze sektörünün tüm fonksiyonlarını, paydaşlarını bir araya toplamaya çalıştı. Tohumundan, üretim teknolojilerine, sulama sistemlerinden, lojistiğine, bürokrasiden bilim insanlarına kadar zincirin tüm halkaları bu fuarda bir araya geleceği buluşma noktası gerçekleştirmek istiyoruz. 23 ülkeden 500'den fazla alım heyeti katılacak, 5 ülkenin büyükelçisi Fuarımızı ziyaret edecek. Üretimden tüketime ve ihracata kadar tüm aşamalarda meyve sebze sektörüne katkı yapacak olan İNTERFRESH Fuarı, fuar olmanın yanında Türkiye Projesi de olacak. Türkiye'ye 4 saatlik uçuş mesafesinde olan Ülkeleri de Antalya'da buluşturarak yaş meyve sebze ihracatını artırmayı arzuluyoruz.''

Uğur Fora, ilk yıl olmasına rağmen katılımın oldukça iyi olduğunu ve 2019 yılı fuar takvim çalışmalarına da başladıklarını sözlerine ekledi.

“Fuarlar İhracata çok büyük katma değer sağlıyor”

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vural Güleç de, EİB olarak bu tür fuarların her zaman gelişmesinden yana olduklarını bildirdi. Fuarların üreticiye, ihracatçıya çok önemli katkılar sağladığını ifade eden Güleç, ''İhracatın daha da artması için kargo taşımacılığına önem vermemiz lazım. 10-12 saat uçuş mesafesinde olan Çin ve Japonya gibi Uzakdoğu pazarlarında mutlaka THY Uçak Kargosunu kullanmalıyız. Bu konuda çalışmalar sürüyor. İnterfresh Fuarı'nın da dünyanın en önemi fuarı olan Fresh Food Asia Fuarı gibi tanınmasını arzuluyoruz.''

“İnterfresh başarılı bir proje”

Soğutma, Taşıma ve Muhafaza Bilimleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk de, Türkiye'nin İpek Yolu üzerinde bulunduğunu Doğu ile Batı'nın kesişme noktasında olduğunu, ancak ihracat bağlantı yollarını tam anlamıyla kullanamadığını vurguladı. Türk, ''Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de karayolu taşımacılığı çok yoğun. 3 bin 500'ün üzerinde soğutmalı TIR plakası var. İhracatta hava, deniz ve demir yolları alternatiflerini de gerçekleştirmeliyiz. Kiraz başta olmak üzere bazı meyve çeşitlerimiz Çin ve Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerine açılmak zorunda. Çin ve Japonya çok önem arz ediyor. Şili ve ABD bu ülkelere uygun koşullarda ihracat gerçekleştiriyor. Biz de ise milli havayolumuz 2 doların altında tarife vermiyor. Deniz yoluyla da ihracat yapamıyoruz. Lojistik taşıma çok önemli.''

BASUSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Keçeli ise dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Derneğin 29 üyesi bulunduğunu anlatan Keçeli, basınçlı sulama sektöründe dernek üyelerinin pazar payının büyük bölümü kapsadığını bildirdi.

BAKA Antalya yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin Özyürek de başta Antalya olmak üzere bölge valilerinin de ihracatı artırmak için sektöre önemli destekler verdiğini bildirdi. Interfresh Fuarı'na da destek olduklarını ifade eden Özyürek, Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden 50 alım heyetinin fuara katılımlarını sağladıklarını kaydetti. Özyürek, ''Bu fuarın Antalya'da yapılması çok önemli. Çünkü ülkenin sera varlığının yüzde 40'ı, yaş meyve sebze üretimin de yüzde 70'i Antalya'da gerçekleşiyor. Fuarın Antalya'da düzenlenmesi bu açıdan önemli'' dedi.