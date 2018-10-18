İnternet dünyasındaki değişim

Eczacıbaşı Holding yönetim kurulu başkan yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın konuk olarak katıldığı söyleşiye Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Endüstriyel devrim sonrasında insan hayatında yaşanan değişimlere değinen Eczacıbaşı, asıl hızlı değişimin internetin hayatımıza girmesiyle başladığını söyledi. Eczacıbaşı, “1989'da suya internet adında bir taş atıldı ve bunun ortaya çıkardığı etkileşim hepimizi en dip hücremize kadar etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve gelecek bugünden çok daha farklı olacak. İstesek de istemesek de planlarımızı internet dünyasının kurallarına göre yapmamız gerekiyor. Maalesef oyunun kuralları hızla değişiyor ve bu değişime ayak uydurmayanlar kaybetmeye ve kaybolmaya mahkum. Bu durumun avantaj ve dezavantajlarını iyi analiz ederek yarının dünyasına en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Aksi takdirde bir zamanlar kendi alanında dünya lideri olan ve bu değişime ayak uyduramayan firmaların bugün adının dahi unutulduğu gibi tarihin kaybedenler klasöründeki yerimizi alırız. İnternet dünyasında değişim yeni başlıyor. Buna siz film yeni başlıyor da diyebilirsiniz” dedi.

Söyleşinin soru cevap kısmında öğrencilerden beyinlerini bilgi çöplüğüne çevirmemelerini de isteyen Eczacıbaşı, “Gereksiz bilgilerle kafalarınızı doldurmayın. Enerjinizi doğru bilgiye nereden ve hangi sağlam kaynaktan ulaşabileceğiniz konusunda çaba sarfedin ve size sunulan şartlar ve imkanlar dışında alternatif yollar ve çözümler arayın” diye konuştu.