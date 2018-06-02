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02 Haziran 2018 10:07

İnternetten halı örtüsü sipariş etti, yatak çarşafı geldi

Antalya’da ev hanımı Zekiye Temur, bir televizyon kanalı aracılığıyla verdiği halı örtüsü siparişi yerine, ince yatak çarşafı gelince şok yaşadı.

İnternetten halı örtüsü sipariş etti, yatak çarşafı geldi

02 Haziran 2018 10:07

Mağdur edildiğini söyleyen kadın, hakkını tüketici haklarında arayacağını bildirdi.


Evli ve bir çocuk annesi 50 yaşındaki Zekiye Temur, 4 gün önce müzik yayını yapan ulusal bir televizyon kanalı aracılığıyla 69 TL değerinde 3 adet halı örtüsü sipariş etti. Kargoya da 16 TL ödeme yapan Temur, dün siparişlerini teslim aldı. Üzeride halı örtüsü yazılı kutuyu büyük bir sevinçle açan Zekiye Temur, siparişinin yerine yatak çarşaflarını görünce hayal kırıklığına uğradı. Temur, sipariş verdiği televizyon kanalı ve fatura üzerindeki telefon numaralarından firma ile iletişim kurmaya çalışsa da bir sonuca ulaşamadı. Verdiği paranın bir değeri olmadığı düşünen Temur, kendisiyle dalga geçildiğini ve olayın peşini bırakmayacağını belirtti.



"3 adet çarşaf"


Tüketici Hakları Mahkemesi’ne başvurmayı düşünen Temur, yaşananların ardından şunları söyledi: “Ramazan ayında artan sıcaklıkla birlikte dışarı çıkamıyorum. Televizyon kanalında gördüm, hoşuma gitti ve sipariş verdim. Kargo dün geldi, kutuyu açtım içinden 3 adet çarşaf çıktı. Sayıyı tutturmuşlar ama benim istediğim ürün değildi. Hemen telefonla müşteri temsilcileri aradım ama ulaşamadım. Bu bir sahtekarlık insanların duygularıyla oynamak, hiç kimse televizyon kanallarından kesinlikle alış veriş yapmasın.”




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