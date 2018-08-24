İntihara kalkıştı, ortalığı birbirine kattı

Polise direnen ve güçlükle ekip otosuna alınan genç sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında araçtan kaçıp polisleri peşinden koşturdu. Biber gazı sıkılıp, kelepçe takılan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 11.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nin seyir terası yanındaki falezlerde meydana geldi. İddiaya göre iki kız arkadaşıyla terasa gelen 29 yaşındaki Y.T. henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda güvenlik çitlerini aşıp falezler üzerine çıktı. Y.T, arkadaşları ve vatandaşların ikna çabalarına yanıt vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Y.T.’yi ikna etmeye çalıştı. Üzerindeki gömleğini çıkaran Y.T., kendisini ikna etmeye çalışan kişilerin üzerine fırlatıp, yaklaşmamalarını istedi. Falezler üzerinde yürüyen Y.T. yürekleri de ağızlara getirdi. Zaman zaman ağlayan Y.T. polis ekiplerinin ’sorunu konuşup, kahve içerek çözelim’ demesi üzerine ikna oldu. Falezler üzerinden terasa çıkan Y.T. polislerle ekip aracına geldi.

Polisleri koşturdu

Bu sırada iki kız arkadaşının uzaklaşması üzerine polislerin elinden kaçan Y.T. kızların üzerine koşmaya başladı. Polislere zor anlar yaşatan ve uzun süre direnen Y.T. güçlükle ekip aracına alındı. Tepkilerine devam eden Y.T. polis aracını da yumrukladı. Bir süre sonra sakinleştiği düşünülen Y.T.’ye sağlık kontrolü yapılması için ekip aracının kapısı açıldı. Y.T. bir anda araçtan çıkıp Konyaaltı Caddesi’nden kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Polisler de Y.T.’nin arkasından koşmaya başladı. Yaklaşık 300 metre koşan Y.T.’yi polisler biber gazı ile etkisiz hale getirip yere yatırdı ve kelepçe taktı. Hala sakinleştirilemeyen Y.T. polis eşliğinde ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada polisin çalışmalarına tepki gösteren bir kişiye de, “görevi engellemekten” işlem yapıldı.