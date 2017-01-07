İntihara teşebbüs eden vatandaşın polisten ilginç isteği:

İstanbul’dan Alanya’ya iş bulma umuduyla gelen, vatandaş intihara kalkıştı. Polisin ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçirilen vatandaş polisten olayın Genel Bilgi Taramasına (GBT) işlenmemesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya Otogarı yanında yapımı süren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasına çıkan bir kişinin kendisini aşağıya doğru sarkıttığını gören vatandaşlar hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Kader U. olduğu öğrenilen şahıs, olay yerine gelen itfaiye ve polisin yoğun uğraşları ve ikna çabaları sonrası intihardan vazgeçirildi. Polisten olayın GBT’sine işlenmemesini isteyen Kader U., İzmir’e gitmek istediğini, psikolojik tedavi gördüğünü ve intihara kalkıştığı için pişman olduğunu söylediği belirtildi. Polis ekiplerince İzmir’e bileti alınan Kader U.’nun yapılan işlemlerin ardından otobüse bindirileceği öğrenildi.