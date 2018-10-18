İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 13.'sü düzenlenecek olan İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu 20 Ekim'de başlıyor. 4 gün sürecek forumda turizm ana başlığı altında 3 oturum gerçekleştirilecek. Forumun açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Tarihi İpek Yolu'nun deniz yolu ile Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan en kritik limanlarından biri olan Antalya, İpek Yolu Belediye Başkanları Forumunun 13.'süne ev sahipliği yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 30 ülkeden, 67 şehirden 42 belediye başkanının katıldığı forumda 4 gün boyunca önemli konular görüşüleceğini söyledi.

Dünya barışına katkı sunulması hedefleniyor

Daha önce Taşkent, Lanzhau, Almatı, Pyongtaek, Şiraz, Grozni, Gaziantep, Yeosu, Urumçi, Bursa, Kazvin ve Kabil'de düzenlenen forum, İpekyolu şehirleri arasındaki iş birliğinin eski düzeye gelmesi başta olmak üzere şehirler arasındaki ticareti, kültürel ve sosyal etkinlikleri arttırmayı ve dünya barışına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bakan Ersoy da katılıyor

Son derece yoğun bir katılımla gerçekleşecek olan foruma 30 ülke, 60 şehirden 42 belediye başkanı ve 2 vali ile birlikte onlara eşlik edecek yaklaşık 200 katılımcı iştirak edecek. Bunun yanı sıra Türkiye'de İpek Yolu üzerinde bulunan şehirlerin belediye başkanları ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da foruma katılacak.

3 farklı oturum düzenlenecek

20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek forumda 3 oturum düzenlenecek. Birinci Oturumda Turizm, Küreselleşme ve İngilizce 6E olarak tabir edilen Ekonomi, Eğitim, Çevre, Etik, Mühendislik ve Eğlence konuları ele alınacak. İkinci Oturumda Belediye Hizmet ve Yönetişimi ve 6E, Üçüncü oturumda ise Şehir İçi Diplomasi ve 6E konuları görüşülecek.