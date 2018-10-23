İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu sona erdi. 14. İpek Yolu Forumu'nun Pakistan'ın İslamabad şehrinde yapılmasına karar verildi.

32 ülkeden, 67 kentten 42 belediye başkanının katılımıyla başlayan 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu geniş bir katılımın ardından sona erdi. Dünyanın gözü bir kez daha Antalya'ya çevrildiği Forumun son gününde Belediyelerin şehirlere hizmetleri, şehirlerarası diplomasi ve 6E (Ekonomi, Eğitim, Çevre, Etik, Mühendislik, Eğlence) konularında heyetler arasında görüşmeler yapıldı. 2 oturumda gerçekleşen forumda ortak görüş “Şehirlerin sürdürülebilir ekonomiyle çevre bilincini yitirmeden insan odaklı kalkınma” hamleleri oldu.

Organizasyon katılımcılardan tam not aldı

Kültürler arası etkileşimin sanat, ticaret ve turizm ekseninde tarihi ipek yolunun ışığıyla buluştuğu dev organizasyon katılımcılardan tam not aldı. Forumda modern ve çağdaş dünyada küreselleşmenin şehirlerarası diplomasiye ve belediyecilik hizmetlerine yansıması birbirinden değerli katılımcılar tarafından değerlendirildi. İnsanı tanımak ve onların yaşamına ortak olmak düşüncesinin hakim olduğu forumdaki oturumlarda yaşamdaki artı-eksi kuralların buna bağlı olduğu anlatıldı.

14. ipek yolu forumu İslamabad'ta

13. İpek Yolu Başkanları Forumu'na başarı ile ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14. Forumun bayrağını Pakistan'ın İslamabad şehrine devretti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Dr. Young Hoon Kwaak, Antalya'da bulunan forum bayrağını İslamabad Belediye Başkan Yardımcısı Syed Zeeshan Ali Nagvi'ye teslim etti. Başkan Yardımcısı Syed Zeeshan Ali Nagv, bayrağı aldıktan sonra, muhteşem organizasyona ev sahipliği için Başkan Menderes Türel'e teşekkür ederek, “Ekim 2019'da 14. Dünya İpekyolu Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlenmesi için İslamabad'ı seçtiğiniz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kotor'a dostluk eli

Yönetimsel ve küresel konuların görüşüldüğü forumda dostluk ilişkileri de perçinleşti, İpek yolu ruhuna uygun olarak kültürler arası gönül köprüleri kuruldu. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokic arasında turizm, kültür ve sanatsal alanda dostane işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle iki belediye arasında tecrübe paylaşımı sağlanacak, proje ve eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla birçok planlama yapılacak. Protokolün Karadağ ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğine de katkı sunması hedefleniyor.