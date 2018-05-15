İpek Yolu Vizyonuna Akademik Destek

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Türkiye’nin çok yönlü uluslararası stratejisine İpek Yolu vizyonunun akademik zeminini oluşturmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Ünal, “Türkiye’nin tarihi kökenleri ve kültürel coğrafyasının gereği olarak yeni İpek Yolu projesine ilgisiz kalması düşünülemez. Türkiye doğal olarak ekonomik ve siyasi rekabetin içerisinde olduğu kadar akademik olarak da yer almak zorundadır. Dolayısıyla akademik ve güncel olarak 21. yüzyıl Avrasya dünyasına, Akdeniz Üniversitesi’nin de insan ve bilgi kaynaklarıyla katılması gerekliydi. Akdeniz Üniversitesi İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’de bu alanda öncülerden biri olacaktır” dedi.

Yeni İpek Yolu’nun, 21. yüzyılın en büyük ticaret alanının oluşacağı turizm, ticaret ve enerji alanı olma yolunda ilerlediğini belirten İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran ise merkez olarak Türkiye’nin tarihi bir hayat alanı olan bu yola, Akdeniz Üniversitesi’nin sahip olduğu sağlık, ziraat, ekonomi, hukuk, turizm ve diğer alanlardaki zenginliklerin taşınmasına aracı olacağını ve Türkiye’de ‘Yeni İpek Yolu’ vizyonunun oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hayati önem taşıyan bir akademik kurumun inşasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren gazeteci Ahmet Yeşiltepe de, ’Yeni İpek Yolu’nda Yeniden: Türkiye Vizyonu’ konulu konferansı ve belgesel gösterimi ile izleyenlere bilgiler aktardı.