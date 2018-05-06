İple boynundan asılı halde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın deposunda meydana geldi. Apartman sakinleri ailevi sorunları olduğu öne sürülen su tesisatçısı Hasan Yılmaz’ı (57), depoda iple boynundan asılı halde hareketsiz görünce durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcılığın yaptığı incelemelerin ardından intihar şüphesi üzerine durulan Yılmaz’ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.