Irak Büyükelçisi Al Alalawi, Antalya Bilim Üniversitesi’nde

Antalya Bilim Üniversitesi, Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Yunsoo Cho, Ukrayna Türkiye Büyükelçsi Andrii Syhiba’nın ardından Irak Türkiye Büyükelçisi Hisam Al Alalawi’yi ağırladı. Büyükelçisi Al Alalawi, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’i makamında ziyaret etti.

Eğitim işbirliği

Türkiye Irak Büyükelçisi Hisam Al Alalawi, Rektör Yüksek ile yaptığı görüşmede “Türkiye ve Irak kültür olarak birbirine çok yakın iki ülke. Eğitim alanında birbirimizi besleyerek Ortadoğu coğrafyasının güçlenmesine katkıda bulunmak durumundayız” dedi.

Yüksek de Türkiye’de 18 aydır görev yapan Dr. Hisam Al Alalawi’nin yeni görev yerinin Hollanda olması sebebiyle başarılar diledi.