Irak Büyükelçisi Al Alawi’yi Döşemealtı’nda

Antalya Belek’te düzenlenen 9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017’ye katılmak için kente gelen Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al-Alawi, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret ederek ilçede ev almak istediğini söyledi.

Irak İşadamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Kenan Yozgatlı ile birlikte 2 gündür ilçede ev arayan Al Alawi, Başkan Genç’ten ilçe hakkında bilgi aldı. Başkan Genç, yeni bir merkez ilçe olduklarını ve hızlı bir büyüme sürecine girdiklerini söyledi. Başkan Genç, “Döşemealtı, kentin en hızlı gelişen ve yeni Antalya’nın kurgulandığı bölge konumunda. Planlı alanlarda yapılaşma oranımız henüz yüzde 10 seviyelerinde. Şimdi ki nüfusumuz 60 bin civarında ancak büyümeye bağlı olarak ön görülen nüfus 600 bin” dedi.

Belediye Başkanı Turgay Genç, “701 kilometrekare ile en büyük merkez ilçe konumundayız. Organize Sanayi Bölgesi ile kentin sanayi sektörüne ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca Liseler ve Bilim Üniversitesi ile Eğitim vadisiyiz. Ayrıca Tarım arazileri, doğal güzelliklerimiz, kent merkezi ile ısı ve nem farkımız bizi farklı kılıyor “ diye konuştu. Başkan Genç tarihi ve doğal güzellikleri ile çok şanslı bir belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek, “Bilim Üniversitesi, Hipodrom, Şehirlerarası otobüs terminali, kentin giriş noktası ve çevre yollarının dağılım merkezi Döşemealtı’nda yer alacak. Yeni Antalya Döşemealtı’nda kuruluyor” diye konuştu.

Komşu olmak istiyorum

Irak Büyükelçisi Hisham Al Alawi ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra, “Antalya’dan ev almak istiyorum. Bu nedenle diğer merkez ilçeleri de gezdim. Ancak sizin ilçenize gerçekten hayran kaldım. 2 gündür burada birçok ev baktık. Arkadaşlar beni gezdiriyor ve sizin mimar olduğunuzu söylediler. İlçe hakkında bilgi almak merak ettiğim konuları sormak için sizinle tanışmak istedim. İlçeyi gördükçe sizi tanımak ve teşekkür etmek istedim. Sanırım buradan ev alarak size komşu olacağım” dedi. Ziyarete Başkan Yardımcısı Naci Alın ve Irak’lı diplomatlarda eşlik ederken Başkan Turgay Genç, Büyükelçi Hisham Al Alawi’ye Döşemealtı Halısı ve Atatürk büstü hediye etti.