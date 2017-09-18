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18 Eylül 2017 14:38

İranlı 4 kadın, 4 saatte bin 400 ürün çalmış

Antalya’da bir AVM içindeki farklı mağazalardan 4 saat içinde bin 400 parça tekstil ve kozmetik ürünleri çaldığı iddia edilen 4 İran uyruklu zanlı adliyeye sevk edildi.

İranlı 4 kadın, 4 saatte bin 400 ürün çalmış

18 Eylül 2017 14:38


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde görev yapmaları için oluşturulan güven timleri Lara bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün gece şüphelendikleri 4 İran uyruklu kadını durdurdu. Kadınların üzerilerinde ve çantalarında yapılan aramada çok sayıda giyim, oyuncak, bujiteri ve parfüm malzemeleri ele geçirildi. Güven timlerinin, hırsızlık büro amirliği ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmada çantalarda bulunan malzemelerin aynı gün içerisinde 5 ayrı iş yerinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.S.R. (23) ve M.D.’nin (44) Antalya’da yaşadıkları, R.A. (28) ve Z.Z.’nin (33) ise turist olarak geldikleri tespit edildi. 4 kadının Fener Mahallesinde konakladıkları evde de arama yapıldı. Sadece birinin Türkçe konuşabildiği kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


"Barkotları kesme ya da kazıma


Öte yadan İran uyruklu bir kadınların hırsızlığı nasıl gerçekleştirdikleri de tespit edildi. Yanlarında jilet ve yan keski bulunan kadınların, tekstil mağazalarında barkotları kestiği, kozmetik mağazalarındaki sert barkotları jiletle kazıdıkları belirlendi. Kadınların çantalarında yapılan aramada ise bin 400 parça malzeme ele geçirildi. Kadınların çaldıkları malzemeleri ülkelerinde yüksek fiyattan sattıkları öğrenildi.




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