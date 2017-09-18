İranlı 4 kadın hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde görev yapmaları için oluşturulan Güven Timleri Lara bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün gece şüphelenerek durdurdukları İranlı 4 kadında arama yaptı. Kadınların çantalarında arama yapan görevliler çok sayıda giyim, oyuncak, bujiteri ve parfüm malzemeleri ele geçirdi. Güven Timlerinin hırsızlık büro ekipleri ile birlikte yaptığı değerlendirmede çantalarda bulunan malzemelerin aynı gün içerisinde beş ayrı iş yerinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.S.R. (23) ve M.D.’nin (44) Antalya’da yaşadıkları, R.A. (28) ve Z.Z.’nin (33) ise turist olarak geldikleri tespit edilerek konakladıkları yerlerde gerekli aramalar yapıldı. Gözaltına alınan kadınlar sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.