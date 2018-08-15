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15 Ağustos 2018 15:30

İranlı yankesiciler tutuklandı, çocuklarına devlet sahip çıktı

Yurda kaçak olarak giren İranlı karı koca, otel çalışanının bankadan çektiği maaşının 600 TL’sini “tırnakçılık” yöntemiyle çalınca tutuklandı.

İranlı yankesiciler tutuklandı, çocuklarına devlet sahip çıktı

15 Ağustos 2018 15:30

Polisin takibiyle yakalanan şüphelilerin kimlikleri de sahte çıktı.


Edinilen bilgiye göre otel çalışanı E.U. (22), bankadan bin 600 TL tutarındaki maaşını çektikten sonra yürürken, otomobille yanına yaklaşan İranlı çift, kendisiyle sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında sözü, E.U.’nun elindeki paraya getiren çift, daha önce Türk parası görmediklerini söyleyerek parayı gencin elinden aldı. “Tırnakçılık” tabir edilen ve parayı sayarken çalacağı miktarı ustalıkla alta kıvırma ve parayı geri verirken kıvırdığı miktarı avucunun içine saklama yöntemiyle 600 TL’yi çalan çift uzaklaştıktan sonra parasını tekrar sayan E.U. eksik olduğunu anlayınca polisi aradı.


Gencin verdiği bilgilere göre şahısları aramaya başlayan Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sait Golnari (32) ve Arvın Ahmadi (35) isimli şüphelileri yakaladı. Polisin yaptığı aramada, E.U.’dan çalındığı iddia edilen 600 TL şüphelilerin üzerinde bulunurken, yüklü miktarda çeşitli ülke parası ele geçirildi.


Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler kendilerini S.G. ve P.A. olarak tanıtıp mülteci olduklarına dair belge sunarken yapılan araştırmada şahısların gerçekte Sait Golnari ve Arvın Ahmadi oldukları, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları ortaya çıktı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece “resmi belgede sahtecilik” ve “yankesicilik” iddiasıyla tutuklanırken, 12 yaşlarındaki çocukları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.




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