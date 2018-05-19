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19 Mayıs 2018 15:31

İrban, asfaltlama çalışmalarını inceledi

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

İrban, asfaltlama çalışmalarını inceledi

19 Mayıs 2018 15:31


Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Belediye Meclis üyeleri ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi alan İrban, “birçok sıkıntımızın sonuna geldik. Bu çalışma sonrası vatandaşlarımız ile birlikte çektiğimiz sıkıntılar son vermiş olacak. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık” dedi.


Çalışmaların aksamadan sürdüğünü ifade eden İrban, “çalışmalar boyunca trafiğe kapalı olan yolu kullanacak olan vatandaşlardan sabır ve anlayış bekliyoruz. Bu yoldaki çalışmalar tahminimizce 10-15 gün daha devam edecek. Bu noktada İlçe halkından biraz daha sabır ve anlayış bekliyoruz. İlçemizin tamamında yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Amacımız, 58 mahalle halkımıza hizmetin en iyisini sunabilmek.”




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