Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe’nin istifasının ardından meclis üyeleri tarafından Belediye Başkanlığı görevine seçilen AK Parti Meclis üyesi Hasan Ali İrban, görevine başladı. Belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve partililer tarafından Belediye hizmet binası önünde dua eşliğinde Belediye Başkanlık makamına geçen Hasan Ali İrban, okunan Kur’an-ı Kerim sonrası koltuğuna oturdu.

Başkan İrban, “Artık hizmet zamanı. Artık bundan sonra Korkuteli’ne yapmak için çalışma zamanı. Gece gündüz çalışarak sizlerin de dualarıyla ilçenin çehresini değiştireceğiz. Yapacak olduğumuz işlerimizde eksikliklerimiz olursa uyarmanızı çekinmemenizi istiyorum. Hizmet konusunda eksiklikleri söylemeniz konusunda ilçe halkından destek bekliyorum. Bu konuda Hep birlikte ilçeyi yönetmek için yola çıktık” dedi.