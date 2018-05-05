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05 Mayıs 2018 22:56

İrfan Buz: “Maalesef kazanamadık, 2 puan kaybettik”

Osmanlıspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, Alanyaspor maçı sonrası, “Çok güzel bir golle oyuna döndük.

İrfan Buz: “Maalesef kazanamadık, 2 puan kaybettik”

05 Mayıs 2018 22:56

Üstünlüğü sağladık, pozisyonlar yakaladık ve kazanabilirdik. Maalesef kazanamadık, 2 puan kaybettik” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Aytemiz Alanyaspor maçında stres faktörünün yüksek olduğunu söyledi. Rakiplerinin saha avantajı olduğunu belirten Buz, “Alanyaspor kendi sahasında oynuyor ve kazandığı zaman ligi bitiriyordu. 38 puanla rahatlayacak bir pozisyona gelecekti. Bizim açımızdan da rakibimizle oynadığımız için ikili averaja da bakılıyordu. Çünkü İlk maçımızı kazanmıştık. Öyle bir avantajımız var. Kazanmak istiyorduk ilk pozisyonu da biz yakaladık. İlk pozisyonda direkten dönen topta kardeşimiz iyi bir vuruş yapsaydı 1-0 öne geçecek ve oyunun seyrini değiştirebilirdik. İlk yarı dengeli geçti. İkinci devre futbolcu kardeşlerim karakter gösterdi. Çok güzel bir golle oyuna döndük. Üstünlüğü sağladık, pozisyonlar yakaladık ve kazanabilirdik. Maalesef kazanamadık 2 puan kaybettik. Öteki taraftan futbolcu kardeşlerimi de kutluyorum. Bu baskı altında karakter göstermek kolay değil ve haftalarca bunu yapıyoruz. Önümüzde 2 hafta var. Önümüzde zor ve ciddi görünen Beşiktaş maçı var ama futbolcularımızla bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Bu tarz müsabakalar kolay değil. 2 puanı özellikle ikinci devrede baktığımızda kaybettiğimizi düşünüyoruz ama önümüzde 2 maç ve 6 puan var. Maksimum puanları alarak ligde kalmak istiyoruz” dedi.




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