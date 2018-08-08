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08 Ağustos 2018 21:01

Irmakta yüzerken kaybolan gencin cesedi bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şelalenin 200 metre yakınında ırmağa giren ve suda kaybolan gencin cesedi bulundu.

Irmakta yüzerken kaybolan gencin cesedi bulundu

08 Ağustos 2018 21:01


Olay, bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta bir otelde çalışan Uğur Çiftçi (20) isimli genç, beraber çalıştığı arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Manavgat Şelalesi’nin 200 metre yukarısındaki ırmağa girdi. Talihsiz genç ırmağa girdikten bir süre sonra çırpınarak ırmakta kayboldu. Olayı gören arkadaşı tarafından haber verilmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekibi bot ile ırmak yüzeyinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, Antalya’dan Sahil Güvenlik, polis ve jandarmadan dalgıç istendi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının gelmesinin ardından dalgıçlar ilk dalışlarında gencin cansız bedenini kaybolduğu noktaya 4-5 metre mesafede buldu. Uğur Çiftçi’nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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