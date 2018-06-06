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06 Haziran 2018 14:49

Irmaktaki adacıkta mahsur kaldılar, kurtarılmayı reddettiler

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde girdikleri Manavgat Irmağı’nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 2’si kadın 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti.

Irmaktaki adacıkta mahsur kaldılar, kurtarılmayı reddettiler

06 Haziran 2018 14:49

Suyun kesilmesi sonrası 4 kişi, karşı kıyıdan çıkıp uzaklaştı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Şelalesi’ne dün akşam gezmeye giden 2’si kadın 4 kişi, Manavgat ve Oymapınar barajlarının su tutması nedeniyle yapılan kesinti sonrası Manavgat Irmağı’nda ortaya çıkan adacığa geçti. Barajlardan yeniden su salınması üzerine ırmakta seviyenin yükseldiği fark edemeyen kimliği öğrenilemeyen 4 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerden yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bot ve halatlarla olay yerine geldi.


Ekipler kurtarma çalışması yapmaya hazırlanırken, gazetecilerin de geldiğini gören 4 kişi kurtarılmayı reddetti. Gazetecilere küfür ve hakaret eden şahıslar barajlardan suyun kesilmesini istedi. İtfaiye görevlilerinin ikna edemediği şahıslar, 5 saat sonra suyun kesilmesinin ardından yürüyerek ırmağın diğer yakasından çıkarak gözden kayboldu.


Manavgat Şelalesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler gelişmeleri izlerken birçok ziyaretçinin canlı yayın yaptığı gözlendi.




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