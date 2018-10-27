İronman 70.3 Turkey Başlıyor

Antalya'da yarın sabah startı verilecek Ironman 70.3 Turkey'de 70 ülkeden bin 700 sporcu mücadele edecek.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki düzenlenecek yarışta sporcular yüzme parkurunun ardından bisiklet sürüp, koşuyla parkuru tamamlayıp bitiş çizgisine ulaşacak. Ironman 70.3 Turkey'de sporcular Kadriye Beach'te başlayıp, EXPO alanından The Land of Legends içinde 113 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

The Land of Legents'de yarışın tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda Turset Project Management'in sahibi Özgür Emeklioğlu, 70 ülkeden bin 700 sporcu katılacağın etkinliğin ülke tuizmine destek vereceğini söyledi. Emeklioğlu, etkinlikle, Türkiye'nin dünya spor turizmindeki tanıtımı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

The Land of Legens Alışveriş Merkezi Müdürü Sertaç Yeğin de yarışın gerçekleştirileceği etap hakkında bilgi verdi. Etkinliğe sporcuların yanı sıra aileleri ve arkadaşlarının katılacağından bahseden Yeğin, Belek'in organizasyonla 4 bin civarında turisti ağırlayacağını vurguladı.

Toplantıya, yarış direktörü Johann Essl ile Ironman Bölge Operasyon Müdürü Nico Aeschimann da katıldı.