İş adamı Samut, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'ne katıldı

Havalimanında düzenlenen Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'ne katıldı.

Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi İstanbul 3. Havalimanı'nda (İstanbul Yeni Havalimanı) gerçekleşti. Birçok panelin gerçekleştiği zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ülke ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zirveye katılan İş adamı Hüseyin Samut, Bakan Albayrak ile ekonomi ve inşaat sektörü hakkında konuştu. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na değinen Bakan Albayrak, yeni ekonomi programının en önemli ayağı olan enflasyonla mücadele için tüm STK, iş insanları, Birlik ve özel sektöre yapılan çağrılar sonrası, tamamen gönüllülük esasına dayalı başlatılan desteklerin adeta seferberliğe dönüştüğünü anlattı. 1994 yılından bu yana inşaat sektöründe yer alan Samut İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, dış etkenlere dayalı yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye Ekonomisi'nin asla yıkılmayacağını belirtti. Türkiye'nin temeli sağlam bir ekonomiye sahip olduğunu belirten İş adamı Samut, Bakan Berat Albayrak'a hem Devlete ve hükümete duydukları güveni belirtti hem de inşaat sektörü hakkında brifing verdi.

Hüseyin Samut, "Devletimizin gücünün iliklerimize kadar hissediyoruz. Ve şirket olarak yatırımlarımızı hızla gururla sürdürüyoruz. İşsizlik dedikodusu ayyuka çıktığı dönemde bile büyük istihdamlar sağlıyoruz. Bu yatırımlara ve vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye Devleti'ne, ekonomisine, Hükümetimize ve milletimize güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.