İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş adamları kahvaltıda buluştu

Antalya’da Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) üyeleri kahvaltıda buluştu.

Antalya'da Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) üyeleri kahvaltıda buluştu.


Kahvaltıda, YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, üyelerin arasındaki kaynaşmayı artırmak için kahvaltı organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Beken, “Üyelerimiz arasında kaynaşmayı arttırmak amacıyla üyemiz Emir Gündal'ın kahvaltı organizasyonu ile bir araya geldik. Tüm üyelerimizin fikirlerini ve görüş alışverişlerini almak amacıyla bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarımız özellikle kış aylarında daha da sık devam edecek” dedi.


Emir Gündal ise YÖRSİAD üyeleri ile birlikte kahvaltıda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.