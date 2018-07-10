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10 Temmuz 2018 12:53

İş başvurusundan dönen genç kazada öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinden biri hayatını kaybederken, kimliği belirlenemeyen diğer sürücü ise akaryakıt istasyonu görevlisinden istediği suyu başından aşağı döküp olay yerinden kaçtı.

İş başvurusundan dönen genç kazada öldü

10 Temmuz 2018 12:53


Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat istikametinden Antalya istikametine giderken, Ilıca Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için servis yoluna dönen Murat Öztürk’ün kullandığı 07 NBH 52 plakalı otomobile, servis yolunda Ilıca istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 LS 7810 plakalı otomobil çarptı.



Başından aşağı bir şişe suyu döküp olay yerinden kaçtı


Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada 07 NBH 52 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Öztürk (21) araç içerisinde sıkışarak can verirken, kazayı burnu bile kanamadan atlatan diğer otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonuna gelerek görevlilerin verdiği suyu başına döktükten sonra ortadan kayboldu. Olay yerinden kaçan sürücü jandarma ekiplerince uzun süre aranmasına rağmen bulunamadı.


Diğer taraftan, kazada ölen Murat Öztürk’ün Mart ayında askerden geldiği, bir otelde çalışmak için form doldurduktan sonra Manavgat’a bağlı Bereket Mahallesi’ndeki evlerine gitmekte olduğu bildirildi. Talihsiz gencin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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