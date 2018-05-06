Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 12:11

İş merkezi yıkımında lisenin duvarı çöktü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı iş merkezinin yıkımı sırasında iş merkezi bitişiğindeki lisenin duvarı yıkıldı.

İş merkezi yıkımında lisenin duvarı çöktü

06 Mayıs 2018 12:11


Gazipaşa ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı iş merkezinin yıkımı sırasında yaşanan kaza pes dedirtti. Cumhuriyet Meydanı’nda bir iş merkezinin yıkımına saat 09.00 sıralarında başlandı. İş merkezinin özel okula bitişik olan duvarının yıkımı sırasında iş makinesinin kepçesi, lise duvarını da yıktı. Okulun üç sınıfında hasara sebep olan kazada hafta sonu olması sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerin olmaması olası bir faciayı önledi. Duvarı yıkılan sınıflardaki klimalar enkaz altında kalırken, okulun elektrik aksamı kullanılmaz hale geldi. İş merkezi sahibinin isteği üzerine Gazipaşa Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çevre güvenlik tedbirlerini aldı. Bir kazaya meydan vermemek için okulların tatil olduğu günde yıkımın yapılması ise faciayı önledi. Pazartesi gününe kadar sınıf duvarlarının onarılarak lisede eğitime devam edileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç