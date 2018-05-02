İsa Akdemir AK Parti’den aday adayı oldu

Akdemir, bugün saat 19 00’da sone arecek müracaatın tamamlanmasına dakikalar kala partiye gelerek başvuruda bulundu.

Kepez Belediyesi’nin 1994-1999 yılları arasındaki ilk Belediye Başkanı olan İsa Akdemir," Eski sendikacı belediye başkanı ve il genel meclis üyesi olarak Antalya’nın her karış toprağında adımımız var. Sahadayım milletin içindeyim. Cumhur ittifakında, böyle bir süreçte aday oldum. Sahadaki tecrübelerimi meclise taşımak istiyorum. Bu memleket için elimizi hep taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz " dedi.