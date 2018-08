İşadamı Samut dolara karşı gayrı menkulü adres gösterdi

Seçimden önce ve seçimden sora ülkenin sıkıntılar yaşadığını kaydeden Samut, “Bizi çekemeyen güçler, bizimle uğraşacak bir şeyleri kalmayınca dolarla ilgili ellerinden geleni yapıyorlar. Ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını hazmedemedikleri için, ekonominin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Biz ülke olarak çok zorlu, kaoslu dönemlerden geçtik. Ama hepsinin de üstesinden Allah’a şükür ki geldik. Bu durumu da atlatacağız” dedi.

“Kumar gibi”

İnsanların şu dönemde dolara yaklaştığını ifade eden Samut, “Dolar alıp, bozduruyorlar bu kumar gibi. Bir süre sonra alışıyorlar. Dolar yükseldikçe çok para kazanıyorlar. Düştüğü zaman ise psikolojileri bozuluyor. Ama bir daire aldıklarında hep üstüne koyarlar. Daire almak onları kazandırır. Ama dövizin durumunu kestiremeden alıp-bozdurmak yanlış olur” diye konuştu. Dövizin inşaat sektörüne henüz olumsuz bir etkisinin yansımadığını ancak dövizle borcu olanların zarar görebileciğini söyleyen ve dövizin çıkışlarına göre insanlarında tereddütte kaldığını dile getiren Samut, “Vatandaşlar, ‘Alsak mı? Almasak mı?’ hep ‘Acaba’ diyerek düşünüyorlar. Bu şekilde kendilerini geri çekiyorlar” dedi.

“Vatandaşa uygun fiyata kredi kullandırdım”

Konut kredilerinin şu dönemde yükselmesinin normal olduğunu vurgulayan Hüseyin Samut, konut kredilerini iyi hale getirtmenin müteahhitlerin elinde olduğunu kaydetti. Büyük firmaların dairelerini satmak için ya da ülke ekonomisine katkı sağlamak için ellerini taşın altında koymaları gerekiyor. Büyük firmalar hiç durmasınlar kendi paralarını bloke ederek, konut kredisini düşürebilirler” ifadelerini kullandı.

“İsterse dağ başı olsun, yapar geçeriz”

Antalya’nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi’nde başlattıkları kentsel dönüşüm projesinin 4-5 ay içinde hızla ilerlediğinin altını çizen Samut, 36 ayda bitmesi gereken projeyi 1 senede bitirmeyi hedeflediklerine dikkat çekti. Proje kapsamında 319 daire olduğunu belirten Samut sözlerine şöyle devam etti:

“Biz işlerimizi önceden garanti altına alarak yaptığımız için, önümüze periyot koyuyoruz. 5 ay içinde yüzde 70’lere ulaştık. Dairelerin yüzde 85’i hep satıldı. Biz bir şeye odaklanıyoruz, hedefimizi planlıyoruz ayarlayıp işe ona göre devam ediyoruz. Biz 24 yılı doldurduk, 56 projeye imza attık. Binalarımıza ve kalitemize güveniyoruz. Kendimize güveniyorsak isterse dağ başı olsun, yapar geçeriz. Biz satamayacakmış, elimizde kalacakmış gibi düşünüyoruz. Kendimizi garanti altına alıyoruz, herkes güzel ev almak ister. Güzel evi olsa, daha başka güzel ev var mı? diye düşünür. Okul, yiyecek-içecek sektörü her zaman var. Kaliteli yaparsan var. İnşaat sektörü de öyledir. Biz iş yaparken hep daha büyüğünü, daha iyisini yapacağız deriz. Hiçbir zaman ‘Bugün burayı bitirip, parayı kazanayım’ mantığıyla düşünülmemeli. İnsanların memnuniyeti her zaman ve her daim önde gelir”

“Müteahhitler derecelendirmeli”

Devletin müteahhitleri derecelendirmesi gerektiğini öngören Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, “Hem bu sayede insanların kafalarında şüphe kalmaz ve güzel daire alırlar. Askerlerde, polislerde nasıl rütbe varsa, müteahhitlerde de olmalı. Müteahhitlerin başarıları da bu sayede ortaya çıkar. Resmiyete dökülür, vatandaşlarında ev alırken akıllarında soru işareti kalmaz”