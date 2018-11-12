İşe gelmedi, evinde cesedi bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sırasında Konyaaltı ilçesinin Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde yangın tüpü dolumu yapan bir iş yerinde çalışan Ergin Kepenekci (49) hafta sonunu izinli geçirdi. Bu sabah iş yerini açmaması üzerine mesai arkadaşları Kepenekci'yi cep telefonundan aradı. Yine ulaşamayınca iş arkadaşları Kepenekci'nin evine geldi. Kapıyı çalarak, Ergin Kepenekci'nin içeriden telefon sesinin gelmesi üzerine iş arkadaşları da durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdiği evde Kepenekci'yi yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ergin Kepenekci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalnız yaşayan Kepenekci'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.