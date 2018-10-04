İSİB Başkanı Şanal: "İklimlendirme sektörünün ithalatı yüzde 0.7 oranında gerilemiş durumda"

7 oranında gerilediğini belirterek, "Bu da sektörümüz için gayet olumlu bir gelişme. Isıtma sistemi elemanlarında ithalatımız yüzde 48.4 lük bir gerileme yaşamıştır" dedi.

İSİB sektör buluşma toplantısı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezinde bulunan Spice Otel'de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, Türkiye'nin genel ihracatına bakıldığında 2017 yılında yüzde 30 bir büyüme kaydedildiğini 11.5'lik bir artış kaydedildiğini söyledi. Toplantıda bugüne kadar hep ihracat raporlarından bahsedilirken artık sektörün doğru yönde yol haritası çizilebilmesi için ithalat raporlarını da paylaşacaklarını belirten Şanal, bu konuda detaylı çalışmaların devam ettiğini, tamamlandıktan sonra açıklanacağını söyledi.

Şanal, "2017 yılında ihracat oranı yüzde 17.7 artarken iklimlendirme sektörünün ithalatı yüzde 0.7 oranında gerilemiş durumda. Bu da sektörümüz için gayet olumlu bir gelişme. Isıtma sistemi elemanlarında ithalatımız yüzde 48.4'lük bir gerileme yaşamıştır. Bu son derece güzel bir veri. Isıtma sektöründe faaliyet gösteren firmalarla istişare ederek diğer sektörlere de taşımamız gerekiyor" dedi.

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapıldığını belirten Şanal, bunlarda Almanya, İngiltere, Romanya, Fransa gibi ülkelere ihracatın ilk sıralarda olduğunu, bu durumun muhafaza edildiğini ve hatta ihracat oranlarının artış gösterdiğini belirtti. İhracatta sadece İran'da bir düşme olduğunun altını çizen Şanal, düşme sebebinin de özel durumdan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de iklimlendirme sektörüne ait 13 bin 207 firmanın ihracat yaptığının altını çizen Şanal, şu anki üye sayılarının da bin 30'a ulaştığını söyledi. Şanal, 10 ile 25 milyon dolar ihracat yapan firmaların toplam ihracatın yüzde 16'lık kısmını oluşturduğunu söyledi.

Sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı pazar günü sona erecek.