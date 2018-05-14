’Işıklar ve Gölgeler’e yoğun ilgi

Antalya’nın tüm güzelliklerini yansıtan, ’Antalya Merhaba Işıklar ve Gölgeler’ fotoğraf sergisi 2018 Perge Yılı kapsamında düzenlenen ’Yaza Merhaba’ partisiyle Perge Antik Kenti’nde sanatseverle buluştu. Üç gün açık kalması planlanan sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisi üzerine uzatıldı. Özellikle turistlerin dikkatle incelediği fotoğraf sergisi Antalya’nın farklı yerlerini ziyaretçilere tanıtıyor.
Foto muhabiri Ali İhsan Öztürk’ün objektifinden Antalya’yı farklı yönleriyle yansıtan birbirinden güzel 74 eserin yer aldığı sergi 21 Mayıs Pazartesi gününe kadar Perge Antik Kenti’nde açık kalacak.