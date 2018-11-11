ISITES Sempozyumu Alanya'da yapıldı

Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018) Alanya'da yapıldı.

ISITES2018'in açılış törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Akademik Platform adına Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Naci Çağlar, Platform tarafından ISITES'in yanı sıra Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu (ISCAT), Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM), Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu'nun da (ISHAD) düzenlendiğini ifade etti. Prof. Dr. Naci Çağlar, Akademik Platform olarak sempozyumların yanı sıra Akademik Platform Mühendislik ve Bilim, İslami Araştırmalar, Eğitim ve Değişim Dergilerinin yayınlandıklarını sözlerine ekledi.

Pınarbaşı: “ALKÜ bu sempozyuma ikinci kez evsahipliği yapıyor”

Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ise “İki yıl önce bu sempozyumun dördüncüsünü Alanya'da gerçekleştirmiştik. Geçen yıl beşincisi Azerbaycan'da düzenlenen sempozyum bu yıl yeniden Alanya'da düzenleniyor. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz: Alanya çok güzel bir yer, bir kez gelen bir daha geliyor. Bu anlamda bu organizasyonda emeği geçen üniversitemiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi de dahil olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu sempozyumun bir parçası olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sempozyumda 150 adet seçilen çalışma bildiri olarak sunulacak. Önemli konular, yeni gelişmeler bu sempozyum boyunca tartışılacak. İki gün boyunca yeni bilimsel gelişmeler hakkında sunumlar olacak ve ardından da üçüncü ve son gün güzel bir şehir turu yapılacak ve güzel bir havada siz sevgili misafirlerimiz Alanya Kalesi gibi Alanya'mızın tarihi ve turistik yerlerini görme şansınız olacak” dedi.

Açılışta Rektör Pınarbaşı'nın ardından, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da birer konuşma gerçekleştirdi.